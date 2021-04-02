АВТОВАЗ назвал самые продаваемые модели LADA в марте

АВТОВАЗ в марте реализовал на российском рынке 33779 автомобилей LADA – это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 83908 машин, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в марте стала LADA Granta, чья реализация увеличилась на 9% и составила 12686 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 8779 проданных машин (-21%). На третьем месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет LADA Largus с показателем 3888 реализованных универсалов и фургонов (-25%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте АВТОВАЗ начал продажи обновленного семейства автомобилей LADA Largus. Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, обновленный салон с улучшенной эргономикой, а также модернизированный базовый мотор 1,6 л мощностью 90 л.с.

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Фото: Питер-Лада