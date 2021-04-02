Chery намерена вернуться к локальному производству в России

Компания «Чери Автомобили Рус» ведет переговоры с рядом автосборочных предприятий о возобновлении производства автомобилей Chery в России. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил гендиректор «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков, не став комментировать детали переговоров.

Напомним, в 2006-2008 годах сборка автомобилей Chery велась на калининградском предприятии «Автотор», а в 2014 году производство машин этой китайской марки было налажено заводе на «Дервейс» в Черкесске. В декабре 2018 года в отношении руководства компании «Дервейс» было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в связи с чем производство на заводе «Дервейс» было прекращено, а российский дистрибьютор Chery был вынужден перейти на импорт автомобилей.

Между тем, в 2021 году компания «Чери Автомобили Рус» рассчитывает увеличить реализацию в России в 2,5 раза до порядка 30 тыс. машин. По словам Владимира Шмакова, этому будет способствовать расширение дилерской сети и вывод новых моделей. Так, недавно в продажу поступил новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, и в дальнейшем на российском рынке появятся компактный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x) и Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x). Кроме того, новый автомобильный бренд CheryExeed, который в октябре прошлого года вышел на российский рынок с полноприводным кроссовером TXL, во второй половине 2021 года планирует представить в нашей стране флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX.

Какие модели Chery и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Chery