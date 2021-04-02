В России могут изменить правила для праворульных автомобилей. Речь идет о расположении фар, поскольку их конструкция рассчитана на другой порядок дорожного движения. При езде по правой стороне, свет вместо обочины падает на встречную полосу. Таким образом, при движении водитель на праворульном автомобиле своими фарами слепит других участников движения, пишет газета «Известия».

Новая норма ТО может вступить в силу с 1 октября. Так что для получения диагностической карты владельцам праворульных автомобилей, возможно, придется либо менять конструкцию световых приборов, либо покупать новые фары.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на автомобили с правым рулем приходится 8% российского автопарка. Впрочем, как отмечают эксперты, в разных регионах страны доля правого руля заметно отличается. Так, в Приморском крае 83% всех легковых машин – праворульные. Практически во всех субъектах Дальнего Востока этот показатель превышает 50%. Между тем, в Москве и Питере – на правый руль приходится всего 0,22% парка. В Санкт-Петербурге – 0,31%.

Напомним, в декабре прошлого года правительство продлило мораторий на обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» для Дальнего Востока до декабря 2021-го. Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля с любым расположением руля можно с помощью калькулятора «Оценка авто».