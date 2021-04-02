Японский авторынок в марте вышел «в плюс»

Японский авторынок в марте увеличился на 2,3% до 329239 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2021 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 764472 машины (+2,2%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 4,4% до 159406 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Nissan с показателем 34197 машин (+25,5%). Замыкает тройку лидеров на этот раз Honda, реализовавшая 34148 автомобилей (-13,4%).

Автомобили этих и других марок можно найти и в нашей стране в автосалонах проверенных дилеров.