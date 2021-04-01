В системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано 7 млн автомобилей

В государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» по состоянию на 31 марта 2021 года зарегистрировано более 7 млн автомобилей. В настоящее время ежедневный прирост автомобилей, оснащенных «ЭРА-ГЛОНАСС», составляет порядка 4-5 тысяч, сообщает пресс-служба ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, требование об обязательном оснащении всех выпускаемых в обращение в России транспортных средств устройством вызова экстренных оперативных служб (аппаратурой системы «ЭРА-ГЛОНАСС») вступило в силу 1 января 2017 года. Сегодня «ЭРА-ГЛОНАСС» является не только инструментом, сохраняющим жизнь и здоровье участников дорожного движения, но и готовой инфраструктурой для построения интеллектуальных транспортных систем и сервисов в интересах государства, бизнеса и граждан.

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