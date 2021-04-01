Genesis представил новый концептуальный электромобиль

Марка Genesis представила Genesis X Concept – концептуальный электромобиль класса GT (Gran Turismo). Genesis X Concept, демонстрирующий новое видение дизайна роскошного автомобиля, – пятый концепт-кар в линейке бренда после моделей New York, GV80, Essentia и Mint, сообщает пресс-служба Genesis. К примеру, новый концепт-кар представляет собой спортивный автомобиль класса GT, в котором максимально часто используются сдвоенные линии – фирменный дизайнерский элемент бренда Genesis. Сдвоенные линии – деталь, которую можно встретить как в интерьере, так и в экстерьере и зарядном устройстве электромобиля – воплощает собой дизайнерский стиль будущих электрических моделей Genesis.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Genesis включает седаны G70, G80 и G90, а также кроссоверы GV80 и GV70. По итогам двух первых месяцев 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 227 автомобилей, что на 7% меньше по сравнению с прошлом годом. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2021 года компания Genesis начнет продажи в России обновленного спорт-седана G70, а также нового среднеразмерного кроссовера GV70.

Фото: Genesis