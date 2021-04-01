BMW отзывает в России более 400 кроссоверов X6

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» 31 марта объявила об отзыве 417 кроссоверов BMW X6 и X6M, реализованных с декабря 2019-го по март 2020 года. Причиной отзыва является возможное расслаивание на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания. Последствием такого некачественного склеивания является слегка выступающий спойлер, сообщает пресс-служба Росстандарта. Впоследствии при высоких скоростях спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания, что может привести к значительному увеличению шума от движения и шума, создаваемого потоком воздуха. На всех автомобилях будет выполнена проверка верхнего заднего спойлера и, при необходимости, его замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 130 автомобилей BMW X5, X6, X5 M, X6 M, X7, 7-Series, 8‑Series Coupe, 8-Series Gran Coupe и M8 Coupe, реализованных с февраля 2020-го по февраль 2021 года. Причина отзыва: гидравлический узел аппарата тормозной системы был выпущен с завода неисправным. При экстренном торможении дело может дойти до деактивации ассистента торможения без предварительного предупреждения и, как следствие, до увеличения тормозного пути. В случае этой ошибки система делает недоступной ABS. Аварийная функция электронной системы распределения тормозных сил сохраняется и обеспечивает стабильность автомобиля даже при экстренном торможении. И все же, по сравнению с полноценной системой, эффективность торможения снижается. На всех автомобилях должна быть выполнена замена гидравлического узла аппарата тормозной системы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года российские дилеры BMW реализовали 42721 автомобиль, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Весной 2021 года на российском рынке появится новая специальная версия BMW M5 CS, которая получила статус флагманской модели BMW M и линейки ультраспортивных версий CS. Кроме того, весной у российских дилеров ожидается новый BMW M4 в заднеприводной версии, а в июле в продажу поступят полноприводные М3 и М4. Также в нынешнем году будет раскрыта полная информация о модели BMW iX, однако до нашей страны новинка может добраться уже в 2022 году.

Фото: BMW