Skoda Octavia стала доступна с новыми двигателями в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новую Octavia с расширенной гаммой двигателей. Так, в качестве базового силового агрегата для модели предлагается четырехцилиндровый 1.6 MPI/110 л.с. в сочетании с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Стоимость такого автомобиля от 1 млн 473 тыс. рублей, сообщает пресс-служба чешской марки.

Доступный с момента старта продаж новой Octavia двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией (от 1 млн 476 тыс. руб.) или с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией (от 1 млн 533 тыс. руб.).

Модификация с наиболее мощным, новым турбированным двигателем 2.0 TSI, развивающим 190 л.с., комплектуется 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DSG и предлагается от 1 млн 929 тыс. рублей.

Новая Octavia, получившая измененный дизайн экстерьера и увеличенные габариты, опционально оснащается полностью светодиодными матричными фарами, которые ранее были доступны только для модели Superb. Что касается обновлений в интерьере, модель отличается новой линейкой рулевых колес, которая включает в себя двухспицевое исполнение. Кроме того, теперь у Octavia новая передняя панель, напоминающая по форме силуэты капота и фирменной решетки радиатора бренда.

Стандартное оснащение новой Octavia стало значительно богаче, чем прежде. Модель будет доступна в существенно расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, каждую из которых можно сравнить со старшими версиями предшественницы. Базовая комплектация Active Plus по оснащению близка к текущей Ambition, а Ambition Plus в свою очередь максимально приближена к топовой комплектации нынешнего поколения. Кроме того, вместе с новой Octavia дебютирует целый ряд новых технологий и систем, среди которых трехзонный климат-контроль Climatronic, круговой обзор Area View, система мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль, работающий на скорости до 210 км/ч. Это также первая модель Skoda, в которой используется технология shift-by-wire для управления коробкой передач.

Как говорит руководитель отдела продаж «Сигма Сервис» Георгий Коновалов, Skoda Octavia в новом поколении А8 – это принципиально новый автомобиль, который по всем показателям превосходит своих конкурентов. Новая Octavia выросла как и технически, так и опционально – начиная с этой модели Skoda переходит на новый премиальный уровень.

«Skoda Octavia представляет самую богатую линейку моторов и вариантов различных комплектаций, и это одно из ключевых преимуществ автомобиля на рынке – клиент может выбрать то, что ему действительно нужно, не переплачивая за опции, без которых он может обойтись», – отмечает, в свою очередь, руководитель отдела продаж АвтоСпецЦентр Skoda Каширка Владимир Волженский.

Фото: Skoda