В Иране стартовали продажи внедорожников УАЗ «Патриот»

В Иране стартовали «живые» продажи внедорожников УАЗ «Патриот». Прием заявок на эту модель стартовал полгода назад, но местный дистрибьютор Soroush Diesel Mabna передал первые автомобили частным заказчикам только сейчас. Помимо «Патриота» в Иране планируют продавать «Хантеры», «Пикапы» и «Профи», пишет портал Motor.ru.

С момента объявления цен в сентябре 2020 года «Патриоты» подорожали в Иране почти в 1,5 раза: с 600 млн риалов до 860 млн риалов. По текущему курсу УАЗ «Патриот» стоит в Исламской Республике около 20,4 тыс. долларов или 1,55 млн рублей.

Пока УАЗ поставляет в Иран машинокомплекты внедорожников с 5-скоростной «механикой» Dymos: версия с «автоматом» Punch должна добраться до Ближнего Востока к концу лета. Технически «Патриоты» для Ирана не отличаются от богатых комплектаций, продаваемых в России: под капотом бензиновый 150-сильный двигатель ЗМЗ-Про, трансмиссия полноприводная, есть две подушки безопасности, система стабилизации, антиблокировочная система тормозов, а также ассистенты помощи при движении в гору и под уклон.

В Иране УАЗ «Патриот» стоит сравнимо с более компактным Suzuki Vitara, так что своих покупателей российские внедорожники найдут. Емкость иранского авторынка весьма велика, а конкуренция ниже, чем в других странах, из-за введенных в 2018 году санкций, так что для УАЗа Иран может стать одним из ключевых рынков сбыта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году УАЗ поставил на экспорт 3625 машин, освоив при этом новые рынки – Конго, Камбоджа, Мьянма. Также автомобили ульяновского бренда были сертифицированы в Чили.

Фото: instagram.com/uaz.iran.offical