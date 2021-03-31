Электрокроссовер Volkswagen ID.4 вышел на европейский рынок

Среднеразмерный паркетник Volkswagen ID.4 – вторая модель электрического ID-семейства, но до рынка он добрался гораздо быстрее первенца ID.3, у которого были серьезные проблемы с программным обеспечением. Мировая премьера «четверки» состоялась в сентябре прошлого года, а недавно первые товарные электромобили были переданы покупателям в Германии, пишет издание «Авторевю».

Паркетники Volkswagen ID.4 выпускают на заводе в немецком Цвиккау. Сейчас в гамме есть три версии, но все они с одним электромотором и задним приводом. Базовый вариант Pure – это 148 л.с., батарея на 52 кВт/ч и паспортный пробег 345 км на одной зарядке (по циклу WLTP). Модификация Pure Performance с таким же аккумулятором имеет двигатель на 170 л.с. и пробег 343 км. А у топ-версии Pro Performance двигатель мощностью 204 л.с., батарея емкостью 77 кВт/ч и дальность хода 508 км. Цены в Германии начинаются с 37 тыс. евро без учета субсидий, а за вариант Pro Performance просят от 44450 евро.

В компании заявили, что на конец февраля в Европе было принято 23500 заказов на ID.4. Кроме того, в ближайшее время начнутся продажи «четверок» в Китае: там эти машины выпускают сразу два совместных предприятия – SAIC-Volkswagen и FAW-Volkswagen, причем их автомобили немного различаются дизайном и декором. Готовится и старт продаж в Америке, куда электромобили начали поставлять из Германии. Глобальный план продаж на этот год – 150 тыс. кроссоверов ID.4. А всех электромобилей Volkswagen, вместе взятых, 450 тысяч. Причем в это количество включена еще как минимум одна новая модель – большой кроссовер Volkswagen ID.6, официальная премьера которого ожидается уже в апреле.

Фото: Volkswagen