Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире

Капитализация марки Tesla достигла 605 млрд долларов, что сделало ее самой дорогой автомобильной компанией в мире. Для сравнения, стоимость Toyota, которая занимает второе место, в 2,5 раза меньше и составляет 244,1 млрд долларов. На третьей строчке Volkswagen, который оценивается в 153,2 млрд долларов, сообщает «РБК Инвестиции».

В ТОП-5 самых дорогих автопроизводителей в мире, помимо Tesla, Toyota и Volkswagen, входят Daimler (90,8 млрд долларов) и General Motors (80,4 млрд долларов). На шестой строчке закрепился китайский BYD с капитализацией 68 млрд долларов – это самый большой показатель среди всех автопроизводителей из КНР.

При этом если сравнивать объемы выручки, то Tesla находится далеко не на первой строчке и даже не входит в первую десятку. Так, выручка американской марки за 2020 год составила 31,5 млрд долларов, и с таким результатом марка занимает 14 место. При этом средневзвешенный показатель роста выручки Tesla за три последних года составил 21,4%.

Лидерами по объемам выручки за прошлый год стали Volkswagen и Toyota, которым удалось заработать 254 и 249,4 млрд долларов соответственно. Следом идут Daimler (175,9 млрд долларов), Ford (127,1 млрд долларов) и GM (122,5 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что за 2020 год Tesla продала рекордное количество автомобилей – 499 тыс. 550 экземпляров. Более 442,5 тысячи из них – это Model 3 и Model Y, а еще 57 тысяч – Model S и Model X.