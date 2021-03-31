Audi запускает в России премиальный сервис подписки на автомобили

Компания Audi Россия запустила новый премиальный сервис подписки AudiDrive, который доступен в Москве и Московской области. Это совместный проект Audi Россия и каршеринга BelkaCar, который реализуется на технологической платформе, разработанной для AudiDrive, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Премиальная программа AudiDrive предоставляет клиентам возможность арендовать автомобили бренда с четырьмя кольцами сроком на 12 месяцев с последующим их использованием на всей территории России. По желанию клиента к сервису может быть подключен второй водитель.

Первыми автомобилями, доступными по подписке AudiDrive, станут новейшие Audi A4 (стоимость подписки на 12 месяцев – 67,9 тыс. руб.), Audi A6 (91,9 тыс. руб.) и Audi Q3 (74,9 тыс. руб.) в исполнении Premium; Audi A5 Coupe (69,9 тыс. руб.), Audi A5 Sportback (69,9 тыс. руб.), Audi Q7 (109,9 тыс. руб.) в исполнении Advance и Audi Q8 (128,9 тыс. руб.) в исполнении Sport. В дальнейшем список предлагаемых моделей будет расширен.

В стоимость подписки AudiDrive входят все расходы, связанные с владением автомобиля: ОСАГО, КАСКО, техническое обслуживание, зимняя резина, сезонная замена шин и их хранение, доставка автомобиля до клиента с мини-презентацией, а также ремонт в случае ДТП, помощь на дороге и даже подменный автомобиль на время технического обслуживания.

Узнать стоимость нового автомобиля Audi (и не только Audi) на рынке можно на сайте «Цена авто».

Фото: Audi