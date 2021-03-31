Volvo, Land Rover и BMW с 1 апреля повысят цены на автомобили

C 1 апреля в России вырастут цены на автомобили ряда премиальных брендов: Volvo, Land Rover и BMW. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказали в пресс-службе компании «АВТОDOM».

Так, рост цен на автомобили Volvo составит от 50 тысяч до 150 тыс. рублей в зависимости от модели. Land Rover также планирует увеличение розничных цен на 3-5 % с завтрашнего дня. Автомобили BMW апрельского производства подорожают в среднем на 3,8%. Как отмечают в «АВТОDOMе», доступность практически по всему модельному ряду BMW ограничена, что обусловлено глобальным дефицитом полупроводников.

«Последующие корректировки прайса будут зависеть как от курсовых колебаний пары RUB/EUR, так и от очередного повышения ставки утилизационного сбора. В этом случае производители будут пропорционально увеличивать цены», – считают в компании «АВТОDOM».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», планомерный рост цен, начавшийся в этом году, затронул большинство марок, представленных на российском рынке. По данным сайта «Цена Авто», в среднем с января по март 2021 года автопроизводители повысили цены на 1 – 8%, однако в зависимости от бренда эти показатели могут заметно отличаться. Стоит при этом отметить, что в премиальном сегменте автомобили подорожали существеннее. Так, в январе – марте нынешнего года рост цен здесь на отдельные марки и модели даже превысил 10%.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Volvo