Жители Москвы и Подмосковья стали меньше покупать автомобилей с пробегом

Москва и Московская область остаются крупнейшими авторынками в стране, но при этом попадают в число тех субъектов РФ, которые демонстрируют падение по покупкам автомобилей с пробегом, отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Так, по данным агентства, в январе – феврале 2021 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом сократился на 0,7% (по отношению к двум месяцам 2020 года). При этом падение коснулось 54 регионов страны. Если в Москве вторичный рынок упал на 2,7%, то в Подмосковье – на 3,7%. А в таких субъектах РФ, как Вологодская область (-10%), Калмыкия (-10,6%), Тульская область (-12,1%) и Псковская область (-16%), рыночное падение оказалось даже двузначным.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», продолжающееся падение рынка в столичных регионах связано с ужесточением условий использования личных автомобилей (введение платных парковок, широкое распространение камер видеофиксации нарушений и т.п.) и развитием альтернативных видов транспорта (каршеринг, такси, и пр.).

В остальных субъектах РФ вторичный рынок растет, причем наиболее отчетливо это наблюдается в Тыве (+29,8%), Чечне (+19,7%), Бурятии (+18,1%) и Дагестане (+16,7%).

Более подробную информацию о ситуации на 30 крупнейших вторичных рынках страны можно найти здесь.

Фото: Рольф