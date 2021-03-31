Новый Bentley Continental GT Speed появится в России

Компания Bentley Motors представила новый Continental GT Speed – самый динамичный из всех дорожных автомобилей марки. На российском рынке новинка ожидается в конце 2021 года, сообщает пресс-служба британской марки.

Bentley Continental GT Speed получил передовые технологии шасси, разработанные специально для новой модели. В режимах Bentley и Comfort новая электронная система рулевого управления всеми колесами улучшает динамические характеристики Continental GT Speed, а в режиме Sport. они чувствуются еще острее. Рулевое управление всеми колесами и электронный дифференциал задней оси повышают маневренность и устойчивость автомобиля. В системе активного полного привода контроль сцепления с дорогой и распределение крутящего момента были настроены заново для всех режимов, что позволило изменить характеристики по сравнению со стандартной версией Continental GT. Впервые в истории марки модель Continental GT Speed оснащена электронным дифференциалом повышенного трения (eLSD).

Новый GT Speed получил модернизированную версию 6,0-литрового двигателя W12 от Bentley, развивающую 659 л.с. мощности и 900 Нм крутящего момента. Автомобиль развивает максимальную скорость в 335 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с (на 0,1 с быстрее предшественника).

Что касается особенностей экстерьера Continental GT Speed, решетка радиатора, нижняя бамперная решетка и сердцевина радиатора версии Speed выполнены в цвете DarkTint. Кроме того, модель получила характерные, более объемные спортивные пороги и хромированный шильдик Speed на переднем крыле, а также 22-дюймовые диски Speed светло-серебристого цвета, для которых в качестве дополнительной опции можно выбрать темно-серое (Dark Tint) или глянцево-черное (Black Gloss) покрытие. В стандартную комплектацию входят крышки топливного бака и маслозаливной горловины, выполненные из алюминия (Jewel), а также подсвеченные накладки Bentley на порогах.

В салоне нового Continental GT Speed материалы ручной работы сочетаются с уникальной отделкой и элементами, которые доступны только для версии Speed. При этом клиент может их персонализировать в соответствии с личными предпочтениями. Оригинальная для Continental GT Speed двухцветная отделка интерьера выполнена из кожи и дополняет ее материал Alcantara, которым также обтянуто рулевое колесо. Эмблемы, использованные в дизайне кузова, сочетаются со значком Speed на пассажирской стороне передней панели. Центральная консоль получила новую отделку цвета Dark Tint, выполненную с использованием шлифованного алюминия. Прострочка Bentley с узором «ромб в ромбе» включена в базовое оснащение. Украшенные вышивкой подголовники серии Speed – еще одна отличительная черта этой версии Continental GT.

Подобно другим членам семейства Continental GT, версия Speed получила четырехместную конфигурацию и свойственный всем представителям класса Grand Touring вместительный багажник объемом 358 литров.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Bentley