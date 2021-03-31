В Австралии начали продавать российские грузовики ГАЗ

В Австралии впервые в истории начались продажи российских грузовиков ГАЗ «Садко Next». Дистрибьютором ГАЗ «Садко Next» стала компания AAV из города Брисбен. На местном рынке модель представили под названием GAZ TrackMaster 4x4, пишет портал Motor.ru.

Поскольку в Австралии левостороннее дорожное движение, российские грузовики отправили на экспорт с правым расположением рулевого колеса и педалей. Специально для Австралии вездеход оборудовали круглой передней оптикой советского образца, вокруг которой расположены пластиковые накладки. В России «Садко Next» продается с блок-фарами от «ГАЗона».

Технические характеристики австралийского ГАЗ «Садко Next» аналогичны российской спецификации грузовика. В движение вездеход приводит 4,4-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. и 490 Нм. Агрегат работает вместе с 5-ступенчатой «механикой» и раздаточной коробкой передач, управление которой осуществляется при помощи кнопок на приборной панели. Кроме того, машина оснащена понижающей передачей, а также блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Грузовик уже в «базе» оборудован электростеклоподъемниками, круиз-контролем, а также кондиционером, мультимедийной системой, шноркелем и электрической лебедкой. Благодаря грузовой платформе, внутренние габариты которой составляют 3400 мм в длину и 2175 мм в ширину, вездеход может перевозить около 2500 кг груза.

Стоимость GAZ TrackMaster 4x4 составляет 90 тыс. австралийских долларов (примерно 5,2 млн рублей по текущему курсу). В то же время в России грузовик можно приобрести за 3 млн рублей.

По словам компании-дистрибьютора, стоимость ближайшего конкурента ГАЗ начинается от 120 тыс. местных долларов (примерно 6,9 млн рублей по текущему курсу). Кроме того, импортер российских машин планирует в ближайшее время привезти в Австралию семиместный «Садко Next» с двухрядной трехдверной кабиной.

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Фото: Australian Adventure Vehicles - AAV4x4 / Facebook