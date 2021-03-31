Mitsubishi запатентовала в России Outlander нового поколения

Компания Mitsubishi Motors запатентовала в России внешний вид кроссовера Outlander четвертого поколения. Соответствующий документ с изображениями новинки появился в открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС), сообщает портал Autonews.ru.

Серийное производство нового Mitsubishi Outlander стартовало в начале февраля 2021 года, а премьера модели состоялась ближе к концу того же месяца. Главное техническое изменение четвертого Mitsubishi Outlander по сравнению с кроссовером третьего поколения – новая платформа CMF-С/D с задней многорычажной подвеской, которую он разделил с Nissan X-Trail (в США эта модель продается под названием Rogue).

От него же новому Outlander досталась 2,5-литровая бензиновая «четверка» мощностью 181 л.с., работающая в паре с вариатором Jatco и усовершенствованной с системой полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC). Всего водителю доступны пять режимов движения: Eco, Normal, Tarmac, Gravel, Snow и Mud.

Как сообщалось ранее, в России продажи нового Mitsubishi Outlander начнутся не раньше 2022 года. Не исключается, что на начальном этапе модель будут импортировать, а уже позже наладят локальное производство на заводе в Калуге.

В настоящее время на российском рынке продается Outlander третьего поколения, который выпускают в Калуге. Автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями мощностью 146 и 167 л.с. Цены на кроссовер стартуют с отметки 1 млн 859 тыс. рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: ФИПС