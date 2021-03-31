Российский рынок LCV в феврале занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в феврале показал рост, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились на 2,6% до 182257 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 41197 автомобилей (-5,3%). Второе место занимает Германия с показателем 27593 проданных машины (-1,9%), а третью строчку – Великобритания, чей рынок LCV составил 19883 штуки (+16,6%). Далее идет Италия, где был реализован 18381 легкий коммерческий автомобиль (+10,1%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей результат составил 14962 машины (-15,3%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за февраль составили 8784 единицы (+17,9%).

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Фото: Ford