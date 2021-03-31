АВТОВАЗ в апреле введет рабочие субботы для производства LADA Niva Legend

АВТОВАЗ в апреле вводит по субботам дополнительные рабочие смены на линии по производству внедорожников LADA Niva Legend. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Напомним, в марте АВТОВАЗ, который месяцем ранее приостановил выпуск пятидверной модификации внедорожника LADA Niva Legend в связи с нехваткой комплектующих, возобновил их выпуск.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2021 года АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник продаетсся под именем LADA Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

Для LADA Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX.

Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Внедорожник оснащается постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. В настоящее время стоимость модели составляет от 607,9 тыс. рублей.

Фото: АВТОВАЗ