Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили

Компания Volkswagen Group Rus 30 марта объявила о запуске сервисов подписки на автомобили собственных марок в рамках стратегического сотрудничества с BelkaCar. Первые сервисы будут запущены в апреле 2021 года, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus. На начальном этапе клиентам будет доступна подписка на автомобили сроком на один год, а в перспективе ожидается введение краткосрочных тарифов.

Клиенты программ мобильности от Volkswagen Group Rus и BelkaCar получат готовые к эксплуатации автомобили с полным пакетом услуг: в стоимость подписки войдут ОСАГО, КАСКО, регулярные технические осмотры, сезонная замена шин и их хранение, доставка автомобиля до клиента, а также ремонт в случае ДТП, помощь на дороге и подменный автомобиль на время технического обслуживания. Эксплуатация автомобилей по подписке будет доступна на всей территории Российской Федерации (с получением и возвратом в Москве).

Марки, которые будут предоставлять сервисы подписки на автомобили, будут объявлены в ближайшее время. Напомним, компания Volkswagen Group Rus объединяет на российском рынке работу семи марок концерна Volkswagen: Volkswagen Легковые автомобили, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini, Ducati и Volkswagen Коммерческие автомобили.