Lexus представил концепт-кар LF-Z Electrified

Компания Lexus представила концепт-кар LF-Z Electrified, демонстрирующий ключевые инновации, которые бренд планирует реализовать в своих моделях к 2025 году.

Так, размещение аккумулятора под полом в продольном направлении делает конструкцию электрокара более жесткой, снижает центр тяжести и помогает поглощать шум и вибрации от дорожного покрытия, сообщает пресс-служба Lexus. Как отмечается, такая компоновка увеличивает полезное пространство салона и повышает общий уровень комфорта пассажиров.

Новая система управления полным приводом позволяет свободно распределять усилие двигателя на каждое из 4 колес. Переключая передний, задний или полный привод в зависимости от дорожной ситуации, система обеспечивает мощное ускорение и делает вождение LF-Z Electrified адаптивным к разным типам ландшафта и дорожного покрытия.

Система электронного рулевого управления steer-by-wire предусматривает отсутствие механической связи рулевого контроллера и колес. LF-Z Electrified может поворачивать с меньшим вращением рулевого колеса в зависимости от условий движения, а также отфильтровывает нежелательные вибрации от дорожного покрытия.

Облик LF-Z Electrified демонстрирует, как будет развиваться дизайн Lexus. Дизайнеры взяли на себя задачу воплотить в жизнь новый «веретенообразный кузов», выразив архитектуру автомобиля. Колеса большого диаметра расположены ближе к углам автомобиля для уменьшения переднего и заднего свесов, помогая снизить центр тяжести и увеличить устойчивость электрокара. Выполненный в минималистичном стиле, экстерьер задней части автомобиля сочетается с атлетичными линиями кузова, подчеркивающими колеса, а тонкие задние комбинированные габаритные огни украшены обновленным логотипом Lexus, символизирующим следующее поколение дизайна бренда.

Новая концепция интерьера Tazuna («уздечка») интерпретируется здесь как тесная координация переключателей на рулевом колесе и проекционного дисплея, обеспечивая интуитивный доступ ко всей необходимой информации об автомобиле. Источники информации для водителя, такие как проекционный дисплей с дополненной реальностью (AR), мультимедийный сенсорный экран и другие элементы, содержатся в одном модуле, а органы управления системой вождения сгруппированы вокруг рулевого колеса. Эта компоновка предлагает направление, в котором будет развиваться дизайн интерьера Lexus следующего поколения, с расширенным передним обзором и естественным направлением взгляда водителя вперед.

Искусственный интеллект, предусмотренный в LF-Z Electrified, обеспечивает постоянную поддержку и играет активную роль в поездках, изучая предпочтения и особенности поведения водителя. Управляемый голосом, искусственный интеллект оказывает помощь в таких задачах, как планирование маршрутов движения и предоставление информации о пункте назначения.

Новый цифровой ключ расширяет доступ для большего количества людей к автомобилю. Некоторыми функциями LF-Z Electrified, такими как запирание и отпирание дверей, можно управлять с помощью смартфона.

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Фото: Lexus