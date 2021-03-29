Стали известны сроки появления LADA Granta с новой мультимедиа

Первые товарные автомобили LADA Granta, оснащенные новой мультимедийной системой, появятся у дилеров в мае нынешнего года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на внутренние документы для дилеров. По словам источников, продажи таких машин начнутся в конце весны или начале лета. Таким образом, Granta станет следующей после Vesta моделью LADA, у которой обновилась мультимедийная система. По неофициальным данным, LADA Vesta с 8-дюймовым вариантом дисплея с марта 2021 года уже поставляется дилерам, а старт продаж состоится в апреле.

Напомним, ранее АВТОВАЗ представил новую мультимедийную систему LADA EnjoY Pro, которая обеспечивает полноценный функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль, с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и полным набором встроенных сервисов от Яндекс.Авто. Система отличается высоким быстродействием и возможностью анализировать предпочтения пользователя, предлагая привычные маршруты движения и музыкальную подборку. LADA EnjoY Pro – это 7- или 8-дюймовый HD-экран с отзывчивой и яркой матрицей IPS, качественный объемный звук ARKAMYS, а также регулярно обновляемое программное обеспечение, которое позволяет поддерживать актуальность всех имеющихся функций, добавлять новые и повышать стабильность их работы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля 2021 года в России было продано 9790 автомобилей LADA Granta, что на 2% выше показателя годичной давности. Таким образом, эта модель вновь стала бестселлером на российской авторынке, обогнав по объему продаж KIA Rio, которая возглавила рейтинг продаж месяцем ранее. В настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения LADA Granta, чье появление на рынке запланировано на 2023 год.

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Фото: АВТОВАЗ