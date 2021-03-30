Volkswagen представил спортивную версию фургона Transporter

Концерн Volkswagen опубликовал изображения экстерьера новой версии фургона Transporter T6.1. Новинку, получившую приставку Sportline, оборудовали заниженной подвеской и обвесом, выполненным в стиле Golf GTI.

Как пишет портал Motor.ru, в основе спортивной версии лежит классический фургон в топовой комплектации Highline. Transporter Sportline получил аэродинамический обвес, который включает в себя боковые юбки, спойлер на крыше, а также новый агрессивный бампер с имитацией воздухозаборников. Фургон оборудован оригинальными 18-дюймовыми колесными дисками, а также массивной радиаторной решеткой с тонкой красной линией, отсылающей к хот-хэтчу Golf GTI.

Для лучшей управляемости инженеры установили на Transporter спортивную подвеску, которая позволила снизить дорожный просвет на 30 мм. Интерьер новинки пока не представлен, однако известно, что в салоне Transporter Sportline появятся новые сиденья, отделанные кожей Nappa и алькантарой, а также цифровая приборная панель, система климат-контроля и сенсорный мультимедийный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Несмотря на все внешние отсылки в серии GTI, в движение спортивный фургон будет приводить 204-сильный дизельный двигатель объемом 2,0 л, который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG. По данным автопроизводителя, до «сотни» Transporter Sportline будет разгоняться за 8,9 секунды.

Для покупки будут доступны фургоны со стандартной и увеличенной колесной базой. Минимальная стоимость Transporter Sportline составит 42940 фунтов стерлингов (примерно 4,5 млн рублей по текущему курсу). Кроме того, спортивный фургон можно будет приобрести в модификации Black Edition с расширенным темным оформлением кузова и интерьера. Цена на такой «Транспортер» составит 49450 фунтов стерлингов (примерно 5 млн рублей по текущему курсу).

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Фото: Volkswagen