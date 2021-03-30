УАЗ «Патриот» с «автоматом» выходит на рынок Чили

Ульяновский автозавод продолжает экспансию на рынок Южной Америки и приступает к продажам внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач на территории Чили. Новая для региона модификация успешно прошла официальную сертификацию, инициированную УАЗом совместно с латиноамериканским партнером, компанией Inversiones UAZ Chile.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, модель полностью соответствует местным требованиям, поэтому не претерпела никаких конструктивных изменений. Автомобиль традиционно оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ Про мощностью 149,6 л.с. и 6-диапазонной коробкой передач Punch Powerglide. Внедорожник будет продаваться в двух вариантах оснащения – Комфорт Автомат и Люкс Премиум Автомат.

По оценке представителей чилийской стороны, на начальном этапе емкость рынка для данной модификации в количественном выражении составит свыше 200 машин в год. Помимо УАЗ «Патриот» с автоматической или механической коробками передач, сегодня в стране официально продаются модели «Хантер», «Профи» и линейки СГР. В обозримом будущем также стартует процесс сертификации нового УАЗ «Профи Полуторка с двускатной ошиновкой колес задней оси.

Всего до конца 2021-го на территории республики будет функционировать пять официальных дилерских центров УАЗ. Кроме того, планируется открытие официального представительства бренда в Перу.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году УАЗ поставил на экспорт 3625 машин, освоив при этом новые рынки – Конго, Камбоджа, Мьянма. Также автомобили ульяновского бренда были сертифицированы в Чили.

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Фото: УАЗ