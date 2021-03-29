На заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане началось производство автомобилей KIA

На заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай началось производство автомобилей KIA для рынка Казахстан. На предприятии налажен выпуск моделей Rio, Cerato, Sportage, K5, Sorento и Picanto. В перспективе здесь планируется производство всего модельного ряда KIA для рынка Казахстана, сообщает пресс-служба корейской марки.

Напомним, с января 2021 года официальным дистрибьютором бренда KIA в Республике Казахстан стала компания Allur Motor Qazaqstan. В настоящее время в шести крупнейших городах страны – Нур-Султане, Алматы, Атырау, Актау, Костанае и Шимкенте – сформирована сеть из 14 дилерских центров. Уже к концу 2021 года планируется расширение дилерской сети до 16 центров.

«Рынок стран СНГ играет существенную роль в развитии KIA, и Казахстан – это один из наиболее приоритетных регионов для дальнейшего роста», – отметил президент Kia Motors Russia & CIS Чжин Ха Ким.

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Фото: KIA