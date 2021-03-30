В ГИБДД разъяснили ситуацию с фаркопами, багажниками и элементами тюнинга

В прошлом году в автомобильном мире развернулась целая дискуссия на тему, считать ли установку багажника на крышу автомобиля «изменением в конструкции» машины и станет ли это поводом для штрафных санкций со стороны ГИБДД. Время от времени аналогичные споры возникали и по поводу фаркопов, колес другого диаметра и прочего тюнинга, которым автовладельцы порой занимаются самостоятельно.

Все дело в том, что готовился запрет на незарегистрированные должным образом изменения в конструкции автомобилей - в связи с принятием нового технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». С 1 февраля 2021 года эти новые нормы начали действовать. Но пока только частично, так как необходимые методы экспертиз и испытаний станут законными только летом - с 1 июля 2021 года.

А пока на официальном сайте ГИБДД появились разъяснения на сей счет, чтобы народ не путался в понятиях - запрещено или разрешено, грозят штрафы при проверке автомобиля или нет и нужно ли на каждый «чих» получать отдельное разрешение на соответствие конструкции ТС.

Итак, багажник на крышу автомобиля не требует получения отдельного свидетельства, если конструкция багажника является легкосъемной, установлена в соответствии с инструкцией по установке и возможность его использования отражена в эксплуатационной документации вашего автомобиля. Аналогично решается и вопрос по установке крышки грузового отсека для пикапа.

Что касается колес большего радиуса, то здесь нужно смотреть в рекомендации завода-изготовителя. Если завод не предусмотрел для вашей модели колеса большего радиуса, вам придется подтверждать такую возможность с помощью оформления специального протокола испытаний на устойчивость, тормозные характеристики и показания спидометра. Переводим на простой язык: если очень хочется нарушить рекомендации завода, вам придется потратить немало времени и сил, но не факт, что в конце концов полученные характеристики позволят вам добиться желаемого.

Установка лебедки и холодильника является внесением изменений в конструкцию автомобиля. Это не значит, что вам запрещено их устанавливать в автомобиль, но обратиться в специально аккредитованную лабораторию за разрешением придется. А вот установку тягово-сцепного устройства вам вряд ли разрешат даже после визита в лабораторию, если в Одобрении типа транспортного средства указано: «буксировка прицепа не предусмотрена».

Очевидно, что данные примеры в ГИБДД привели, чтобы пояснить сам принцип подхода к любым конструкционным изменениям, будь то нестандартные пороги, галогеновые лампы нестандартного света, спойлеры, рулевое колесо или проставки (лифт подвески) для увеличения дорожного просвета.

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