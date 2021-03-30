Более 160 автобусов Ford Transit выйдут на маршрутные линии Москвы

Компания «Соллерс Форд» поставит Московскому транспорту более 160 новых маршрутных автобусов для городских перевозок пассажиров. Первые 7 автобусов встали на маршрутные линии уже в конце 2020 года, остальные выйдут на улицы Москвы в начале лета, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автобусы малого класса Ford Transit были специально разработаны для Транспортного комплекса г. Москвы и полностью соответствуют строгим правилам, предъявляемым в г. Москве к безопасности и комфорту перевозки пассажиров. Такие автобусы используются на маршрутах, проходящих по узким улицам, где большим транспортным средствам сложно проехать.

Новые комфортабельные автобусы Ford Transit рассчитаны на перевозку 18 сидячих и 4 стоящих пассажиров, а также оборудованы местом для перевозки людей с ограниченными возможностями с подлокотником, расположенным у сдвижной двери. Все сиденья автобуса расположены по ходу движения, тканевая обивка сидений – в фирменном паттерне Московского транспорта.

Оснащение автобусов включает в себя устройство контроля и погашения билетов (валидатор), систему световой и звуковой сигнализации требования остановки, автоматическую систему пожаротушения, внешний и салонный температурные датчики, систему информирования пассажиров (электронные маршрутоуказатели, медиапанель, аудиоинформатор), оборудование мониторинга функционального состояния водителя, видеокамеры и др. Дополнительный комфорт пассажирам при поездках в автобусах Ford Transit обеспечат установленные в салоне климат-контроль, USB-зарядки и др. Все автобусы окрашены в фирменный цвет Московского транспорта. Перед применением краска прошла испытания и тесты на заводе Ford в Елабуге.

Напомним, в настоящее время компания «Соллерс Форд» активизирует производственные мощности завода в Елабуге в связи с растущим спросом на автомобили Ford Transit и нанимает дополнительно 150 новых сотрудников, что увеличит рабочий фонд предприятия более чем на 10%. Дополнительный объем производства позволит «Соллерс Форд» обеспечить стабильность бизнеса и избежать дефицита автомобилей, а также укрепит позиции компании в сегменте коммерческих автомобилей.

Российские дилеры Ford в феврале реализовали 1070 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 81% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 1979 машин, что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «Соллерс Форд» планирует нарастить долю в сегменте коммерческих автомобилей, а также развитие приоритетных для компании проектов локализации и кастомизации, увеличение модификаций автомобилей социального и специального назначения, число которых сегодня составляет 145 единиц. Кроме того, будет продолжена работа по развитию собственных инструментов продаж.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Соллерс Форд»