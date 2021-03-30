Дефицит новых автомобилей у российских дилеров идет на спад

Дефицит новых автомобилей в российских дилерских центрах сохраняется, хотя уже идет на спад. Об этом агентству «ТАСС» заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), уточнив, что речь идет как о разных сегментах, так и о производителях.

В РОАД также добавили, что в России все еще не решена проблема дефицита чипов для автоэлектроники. По данным газеты «Коммерсант», речь идет о микросхемах для систем «ЭРА-ГЛОНАСС», тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и др.

По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Дениса Петрунина, доступность автомобилей в этом году будет управлять спросом. Продажи китайских брендов будут расти, импортируемых брендов – снижаться. Основные факторы, влияющие на спрос и продажи, – по-прежнему наличие автомобилей на складах дилеров и денег у клиентов.

«Мы не прогнозируем рост продаж в 2021 году, в лучшем случае объем рынка будет сопоставим с объемом 2020 года. Скорее всего, динамика будет в пределах -5% до 0%. Это связано с уже начавшимися перебоями в поставках автомобилей и несоблюдением планов по срокам и объемам поставок в начале года», – говорит Денис Петрунин.

Фото: Бизнес Кар