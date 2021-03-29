В России началось производство обновленного седана Toyota Camry

Петербургский завод Toyota 24 марта 2021 года начал производство обновленного седана Camry. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил источник в автомобильной отрасли. Ожидается, что первые автомобили поступят к дилерам в апреле текущего года, добавил он. В российском подразделении компании данную информацию оставили без комментариев.

Напомним, с 25 марта российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный бизнес-седан Toyota Camry. Модель получила два новых атмосферных бензиновых мотора объемом 2,0 и 2,5 литра серии Dynamic Force, которые работают в паре с вариатором Direct Shift CVT и 8-ступенчатой АКП соответственно.

Внешний вид автомобиля дополнен обновленным дизайном переднего бампера, нижней решетки радиатора и колесных дисков, а также двумя яркими цветами кузова: синим и красным с эффектом «металлик». Интерьер седана отличается расположением нового дисплея мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и центральных воздуховодов и новыми стильными декоративными вставками.

Обновленный бизнес-седан оснащен пакетом активной безопасности Toyota Safety Sense с расширенным функционалом системы предотвращения столкновений (PCS) и динамического радарного круиз-контроля (iDRCC), а также функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA). Кроме того, Toyota Camry стала второй моделью на российском рынке, получившей функции Toyota Connected Services, которые позволяют использовать преимущества мобильного интернета и контролировать автомобиль с помощью смартфона.

Обновленная Toyota Camry будет доступна в восьми комплектациях, в том числе в новой специальной серии Toyota Camry GR Sport с эксклюзивным экстерьером, двухцветным окрасом кузова и оригинальными элементами, а также интерьером с красной прострочкой на деталях отделки и сиденьях. Цены на обновленную модель начинаются от 1 млн 846 тыс. рублей.

Эти автомобили можно будет найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Toyota