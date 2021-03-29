Bentley выпустила 200-тысячный автомобиль

Компания Bentley Motors выпустила 200-тысячный автомобиль за свою более чем 100-летнюю историю. Юбилейным стал внедорожник Bentayga Hybrid, который сошел с конвейера завода в Крю, сообщает пресс-служба британской марки. Подчеркивая значимость события, рядом с 200-тысячником предстал старейший автомобиль Bentley из сохранившихся до наших дней – EXP 2.

В период с 1919 года, когда была основана компания Bentley, до 2002 года выпущено 44418 автомобилей, из которых 38933 собраны в Крю. Среди них было множество легендарных моделей, таких как Bentley Blower, R-Type Continental, Mulsanne, Arnage, Azure. Как отмечается, 84% автомобилей, реализованных на рынке Великобритании, до сих пор остаются в строю.

Более 75% автомобилей, собранных в Крю за 101-летнюю историю марки, произведены в течение последних 18 лет. Основой для достижения столь значимых объемов производства стал постоянно растущий спрос на модели Continental GT и Bentayga.

Так, из 200 тыс. выпущенных автомобилей Bentley на долю Continental GT, который был представлен 2003 году, приходится 80 тыс. единиц. А недавно состоялась презентация нового Bentley Continental GT Speed – самого быстрого автомобиля за всю историю марки. Первый внедорожник марки Bentayga, представленный в 2015 году, на сегодняшний день преодолел производственный рубеж в 25 тыс. автомобилей. Ожидается, что в течение десятилетия модель Bentayga побьет производственный рекорд модели Continental GT и станет самой продаваемой моделью Bentley за всю историю марки. Кроме того, с 2005 года компания также выпустила 40 тыс. спортивных седанов Flying Spur.

В ноябре 2020 года компания Bentley Motors представила новую стратегию Beyond100, согласно которой с 2026 года модельный ряд Bentley будет состоять исключительно из электрифицированных моделей – гибридных или полностью электрических, а с 2030 года – только из электромобилей.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Bentley