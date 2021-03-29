Infiniti отзывает в России 36 автомобилей Q70

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявила об отзыве 36 автомобилей Infiniti Q70, изготовленных с 17 февраля 2010-го по 2 июля 2014 года. Причины отзыва: из-за неверно выбранного предела выносливости материала трубы карданного вала при его разборке существует вероятность, что после продолжительной нормальной эксплуатации автомобиля в карданном вале может образоваться усталостная трещина, развитие которой может привести к излому вала. В результате может возникнуть ненормальный шум, и не исключена потеря возможности автомобиля передвигаться, сообщает пресс-служба Росстандарта.

В наихудшем случае существует вероятность, что трос стояночного тормоза может быть поврежден отделившейся частью карданного вала, после чего включить стояночный тормоз будет невозможно. На всех автомобилях будет произведена замена карданного вала. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2021 года продажи автомобилей Infiniti в нашей стране составили 284 единицы, что на 2% выше показателя годичной давности. Бестселлером марки на российском рынке в отчетный период стал внедорожник QX80.

Между тем, в феврале российские дилеры Infiniti начали продажи обновленного премиального кроссовера QX50. Кроме того, к концу 2021 года компания Infiniti планирует начать продажи в России кроссовера QX60 нового поколения и нового купе-кроссовера QX55 – наследника модели Infiniti FX.

Полный список дилеров Infiniti (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Infiniti