Geely создала новый бренд Zeekr для выпуска премиальных электромобилей

Компания Geely Auto готовится представить новый бренд Zeekr, который будет специализироваться на технологиях и разработках в области электротранспорта. Выпуск электромобилей премиум-класса Zeekr начнется в третьем квартале 2021 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Производство будет налажено на мощностях материнской компании Geely. Согласно первоначальным планам, Zeekr намерен выпускать по одной новой электрифицированной модели в год.

На первом этапе Zeekr планирует выпустить свои новинки для автомобильного рынка Китая, где бренд будет представлен под локальной маркой JiKe. Одновременно компания изучит перспективы экспорта в ответ на растущий во всем мире спрос на электромобили премиум-класса. Инвестиции в проект составят 2 млрд юаней. Марка Zeekr будет принадлежать Zhejiang Geely Holding Group (ZGH) и Geely Automobile Holdings при долевой структуре 51% и 49% соответственно.

Помимо прочего, новая компания создаст целую экосистему для электротранспорта в соответствии с пожеланиями клиентов. В основу будущих новинок ляжет модульная архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture) от Geely, разработанная специально для строительства электромобилей всех классов и типов кузова. Кроме того, она включает в себя собственные технологии аккумуляторных батарей и системы управления ими, а также технологии электродвигателей и возможность бесперебойных поставок электромобилей. Автомобили Zeekr смогут предлагать обновления программного обеспечения в течение всего срока службы каждого транспортного средства с помощью беспроводного соединения.

Как отмечается, создание новой компании Zeekr стало еще одной инициативой холдинга Geely по усилению концепции развития электротранспорта. В соответствии с заданной стратегией, свои высокотехнологичные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в окружающую среду представят и другие автопроизводители, входящие в группу Geely, включая Volvo, Lynk&Co, Polestar, LEVC, Geometry и Lotus. Это позволит расширяться в различных сегментах рынка, предлагая потребителям широкий ассортимент электрифицированной продукции и уникальных бизнес-предложений. С ускорением внедрения холдингом Geely новых, ставших востребованными транспортных технологий и услуг мобильности, компания реализует эффективный план по электрификации всех своих дочерних брендов.

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Фото: Geely