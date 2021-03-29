Сколько автомобилей LADA Largus в России?

В марте на рынок России вышли новые универсалы и фургоны LADA Largus, которые получили обновление экстерьера и интерьера. Также конструкторы пересмотрели и ряд технических опций. Семейство «ларгусов» представлено на рынке девятый год, и, как подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране уже зарегистрировано 408 тыс. таких автомобилей.

При этом 340,7 тыс. штук, или около 84%, приходится на пассажирские версии. Соответственно оставшиеся 67,3 тыс. единиц (т.е. каждый шестой автомобиль в семействе) – это фургоны (грузовые версии, которые относятся к сегменту LCV).

Если рассматривать возрастную структуру парка LADA Largus, то больше всего таких машин имеют год выпуска 2014-й – 66,2 тыс. штук. Немногим меньше автомобилей (63,2 тыс. шт.) было произведено в 2013 году. Таким образом, на долю 7- и 8-летних «ларгусов» в общей сложности приходится около трети (32%) от общего количества.

Свыше 20% всех автомобилей LADA Largus насчитывается в трех регионах РФ – Москве (35,8 тыс. шт.), Подмосковье (27,8 тыс. шт.) и Санкт-Петербурге (23,1 тыс. шт.). Из нестоличных парков самым большим числом «ларгусов» обладает Татарстан – 19,9 тыс. единиц. Кроме этой республики, порог в 15 тысяч зарегистрированных машин семейства LADA Largus преодолели еще Краснодарский край (16,1 тыс. шт.) и Башкортостан (15,9 тыс. шт.).

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