Suzuki открыла новый дилерский центр в Башкортостане

Компания «Сузуки Мотор Рус» открыла новый дилерский центр-сателлит Suzuki в г. Стерлитамак. Партнером выступит группа компаний «Башавтоком», для которой новый дилерский центр Suzuki станет пятнадцатым, сообщает пресс-служба японской марки.

Дилерский центр будет работать по принципу шоу-рума, без предоставления сервисного обслуживания. Общая площадь дилерского составит 172 кв.м, из них 144 кв.м – площадь шоу-рума. В нем будет представлен весь модельный ряд Suzuki: кроссоверы SX4 и Vitara, а также внедорожник Jimny.

«Открытие дилерского центра Suzuki в городе Стерлитамак позволит жителям города и южной части республики Башкортостан приобретать автомобили рядом с домом, а в дальнейшем и обслуживать их. В Стерлитамаке и близлежащих городах (Салават и Ишимбай) находятся крупные градообразующие предприятия. Тем самым обеспечивается высокий интерес к бренду в этой части республики», – отметил директор ДЦ Сергей Климентьев.

В настоящее время дилерская сеть Suzuki насчитывает 58 дилерских центров в 43 городах России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Suzuki реализовали 663 автомобиля – это на 7% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 1073 машины, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Suzuki на российском рынке остается компактный кроссовер Vitara. В 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в нынешнем году не запланировано.

Полный список официальных дилеров Suzuki (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Suzuki