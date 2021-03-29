Aurus Senat стал доступен к заказу для частных покупателей

Компания «Аурус» в мае 2021 года начнет поставки первых серийных седанов Senat. Предварительные заказы на машины уже принимаются через отдел продаж «Аурус», а также у дилеров «Авилон» и «Панавто», говорится в официальном Instagram компании.

Напомним, стоимость Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Цена на них достигнет 22 млн рублей.

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это позволяет модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

В настоящее время компания «Аурус» завершает разработку еще двух моделей – минивэна Arsenal и внедорожника Komendant. По предварительным данным, первый должен получить одобрение типа транспортного средства в первой половине 2021 года, а сертификация второго намечена на конец года. Предполагается, что Aurus Komendant станет самой востребованной моделью в линейке роскошного российского бренда.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».