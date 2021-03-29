«Автотор» начал производство Hyundai HD78 с газомоторной силовой установкой

Калининградский завод «Автотор» начал производство коммерческих автомобилей Hyundai HD78 с газомоторной силовой установкой. Проект по созданию газомоторных модификаций грузовиков Hyundai реализуется в научно-техническом партнерстве компаниями «Автотор», Hyundai Motor Company (HMC) и «РариТЭК» (г. Набережные Челны, Татарстан), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В рамках реализации проекта по серийному выпуску автомобилей Hyundai HD 78 на компримированном природном газе «Автотор» освоил производство новой модификации шасси CNG. На производстве автомобили оснащаются силовым агрегатом Yuchai и газобалонным оборудованием, разработанным российской компанией «РариТЭК».

Новая модель имеет колесную базу 3775 мм, рядный 4-цилиндровый двигатель (4214 куб.см) мощностью 133 л.с., два газовых баллона с геометрическим объемом 320 л (или 74-93 куб.м КПГ). Для большей безопасности установлена система курсовой устойчивости (VDC), которая противодействует опрокидыванию, регулирует тяговые и тормозные усилия, в том числе помогает при экстренном торможении и движении на подъеме.

На газовых грузовиках Hyundai применяются баллоны 3-го типа (аллюминиевый лейнер, армированный непрерывными волокнами, пропитанными смолой), которые гарантируют безосколочность при их разрушении, так как способны выдерживать давление в 3 – 3,5 раза выше рабочего и более 15 тыс. заправок (то есть пробег до 4,5 млн км).

CNG или КПГ – это компримированный природный газ, используемый в качестве моторного топлива. Основную его часть составляет метан (CH4) – от 70 до 98%. КПГ является экологически безопасной альтернативой классическому жидкому топливу, так как при его использовании выброс углекислого газа сокращается в 2-3 раза, угарного – в 10 раз. Помимо этого, в выхлопах газового транспорта полностью отсутствуют сажа и соединения серы.

На сегодняшний день средняя цена метана ниже цены на дизельное топливо в 2,5 – 3 раза. Таким образом, при одинаковом годовом пробеге владелец HD78 CNG может сократить расходы на топливо минимум в 2,5 раза. При полной заправке и загрузке машина способна проехать около 300 км.

Напомним, коммерческие автомобили Hyundai выпускаются на заводе «Автотор» по полному циклу производства со сваркой и окраской кабин. Для этого был подготовлен новый цех сварки, проведена модернизация линии окраски. Непосредственно на предприятии в Калининграде коммерческие автомобили оснащаются широкой гаммой универсальных и специализированных надстроек – для этого на «Автоторе» создана отдельная конвейерная линия по производству и монтажу надстроек.

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Фото: «Автотор»