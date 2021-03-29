KIA в феврале снизила корпоративные продажи в России на 18% | АВТОСТАТ

KIA в феврале снизила корпоративные продажи в России на 18%

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KIA в феврале снизила корпоративные продажи в России на 18%

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
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Корпоративные продажи KIA в феврале составили 2174 автомобиля, что на 18% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 13,2% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За два первых месяца 2021 года корпоративным клиентам было реализовано 4752 машины, сообщает пресс-служба KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры KIA реализовали 16516 автомобилей – на 3,5% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2021 года в России было продано 31567 автомобилей KIA, что на 1,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 14,7%, согласно данным АЕБ.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: KIA

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажикорпоративные продажиkia

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