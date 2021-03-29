Skoda выпустила 600-тысячный кроссовер Kodiaq

Объем производства модели Skoda Kodiaq по всему миру достиг 600 тысяч единиц. Как сообщает пресс-служба чешской марки, такого результата удалось добиться менее чем за 5 лет. Ведь именно 1 сентября 2016 года компания Skoda запустила производство кроссовера Kodiaq, начав освоение сегмента SUV.

Между тем, по итогам 2020 года на долю моделей SUV приходится почти 40% от общих продаж Skoda по всему миру. Дебютировав в этом сегменте с кроссовера Kodiaq, чешский автопроизводитель впоследствии стал выводить на рынок и другие модели SUV – Karoq, Kamiq, Kushaq и полностью электрический Enyaq iV.

Интересно, что окончание на букву «q» уже стало традиционным для всех SUV чешского бренда. Так, название Kodiaq является отсылкой к языку аборигенов Аляски – народа алутиик. Оно обозначает наименование породы крупнейшего в мире медведя – кадьяка, – обитающего только на островах вдоль побережья Аляски.

Впервые сойдя с конвейера в чешском городе Квасины, теперь Skoda Kodiaq производится уже в 4 странах. Помимо Чехии, это еще Россия, Китай и Индия. Старт продаж этого кроссовера состоялся весной 2017 года, а сегодня он продается на 60 рынках.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», кроссовер Skoda Kodiaq входит в ТОП-20 самых популярных моделей российского рынка, а также является лидером продаж в сегменте SUV (D). По итогам 2 месяцев 2021 года он был реализован в количестве 3213 единиц (по данным АЕБ).

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Фото: Skoda