Глава Минпромторга побывал в Тольятти и прокатился на электрокаре Zetta

В рамках рабочей поездки в Самарскую область Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 26 марта побывал в Тольятти, где принял участие в отраслевом совещании по развитию промышленности области.

Как сообщает пресс-служба «Жигулевской долины», вместе с руководителями крупнейших предприятий и вузов региона в ходе совещания обсуждалось внедрение инноваций в производство, заслушивались планы по развитию производств флагманских предприятий области.

В рамках совещания на базе технопарка «Жигулевская долина» была организована выставка, на которой министру показали самоходный распрыскиватель-разбрасыватель «Туман 3», разработанный при помощи субсидии на НИОКР (серийное производство новинки стартовало в 2020 году). Группа компаний «СМАРТС» представила делегации Минпромторга свой проект «Умные дороги», ООО «АТС-Авто» – передовые технологии в инжиниринге, установке и обслуживании автомобильного газобаллонного оборудования, а компания «ЗЕТТА» презентовала Денису Мантурову опытно-промышленный образец своего одноименного электромобиля.

Глава Минпромторга решил опробовать новинку лично. Прокатившись на Zetta, министр отметил, что данный проект заслуживает внимания, по управлению уже достаточно комфортный, но учитывая, что представленный образец является опытным, его необходимо дорабатывать. «Необходимо поработать над шумоизоляцией, над интерьером», - подчеркнул Мантуров. Серийное производство Zetta планируется запустить до конца 2021 года.

Какие электромобили (и не только) могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: «Жигулевская долина»