Производство автомобильной техники в РФ упало на 17%

В 2020 году автозаводы, расположенные на территории РФ, в общей сложности произвели 1 млн 434,4 тыс. единиц автомобильной техники, что на 16,6% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся отчете «Автопром в России. Итоги 2020 года, перспективы», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

87% от этого объема приходится на легковые автомобили – в минувшем году их было выпущено в количестве 1 млн 246,8 тыс. штук (-17,6% к 2019 году).

11% в структуре производства заняли грузовые автомобили (с учетом легких коммерческих машин), которых было собрано 153,4 тыс. экземпляров – на 7,7% меньше, чем в 2019-м.

Оставшиеся 2% принадлежат сегменту автобусов, которых в 2020 году было произведено 34,2 тыс. единиц (с учетом микроавтобусов). И этот показатель на 18%, чем годом ранее.

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Фото: АВТОВАЗ