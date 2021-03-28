Какие премиальные автомобили с пробегом покупали россияне в феврале?

В феврале 2021 года объем российского рынка подержанных автомобилей премиум-сегмента составил 40,5 тыс. экземпляров. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 2% больше, чем в феврале прошлого года. При этом в целом вторичный рынок легковых автомобилей в последний зимний месяц продемонстрировал небольшое падение (-1%).

Лидером рейтинга среди премиальных марок на рынке автомобилей с пробегом остается немецкий Mercedes-Benz, на долю которого пришлось 25% от общего объема. В количественном отношении это составляет 10,1 тыс. штук, что на 1% больше результата годичной давности. На втором месте - BMW с показателем 9,9 тыс. купленных автомобилей с пробегом (+5%). На третьей строчке рейтинга - Audi (7,3 тыс. шт.; -2%). Вслед за немецкой тройкой идут Lexus (3,9 тыс. шт.; +7%) и Land Rover (2,5 тыс. шт.; +11%). Порог в 1000 экземпляров сумели перешагнуть еще два бренда - Volvo (2,4 тыс. шт.; -4%) и Infiniti (1,6 тыс. шт.; +4%).

Самой популярной моделью на вторичном рынке среди премиальных автомобилей по итогам февраля стал Mercedes-Benz E-Class, который был приобретен в количестве 2,5 тыс. экземпляров. Вторую позицию в данном рейтинге занял BMW 5-Series (2,4 тыс. шт.). Замыкает первую тройку кроссовер BMW X5 (2 тыс. шт.).

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Фото: Рольф