Xiaomi обсуждает с Great Wall возможность производства электромобилей под собственным брендом

Китайская корпорация Xiaomi планирует производить электромобили (EVs) на заводе Great Wall Motor под собственным брендом. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники внутри корпорации, об этом партнерстве стороны могут обьявить уже на следующей неделе. Эксперты также отметили, что рынок уже отреагировал на новость, после того, как стало известно об этих планах: во второй половине дня 26 марта цена акций технологической фирмы выросла более чем на 9%, гонконгские акции Great Wall выросли более чем на 15%, а шанхайские - на 10%.

По информации агентства, речь идет о создании электромобиля, нацеленного на массовый рынок - с более широким позиционированием электронных продуктов. При этом Great Wall предоставит Xiaomi услуги своего инжениринга, и производственный опыт обеих компаний поможет ускорить разработку и производство электрокаров. Обе компании пока отказались от комментариев по данной теме, однако некоторые эксперты считают проект вполне реальным, поскольку «Xiaomi стремится диверсифицировать свои потоки доходов от бизнеса смартфонов».

В современном автомире автопроизводители и технологические фирмы уже довольно тесно сотрудничают в разработке более умных автомобилей и в проектах, связанных с автономным вождением. Так, в январе китайский поставщик поисковых систем Baidu Inc заявил, что планирует производить EVS с помощью автозавода Geely. Свои автомобильные амбиции воплощает и Apple Inc, сотрудничая с Huawei Technologies Co Ltd.

«Xiaomi хочет найти зрелого производителя автомобилей, чтобы получить модельную инфраструктуру, обеспечивающую ее собственные преимущества в технологии мобильного Интернета, - говорит Алан Кан, старший аналитик LMC Automotive. - Преимущества Xiaomi в операционных системах и домашней техники также дают простор воображению для такого сотрудничества в будущем...». Напомним, что наряду со смартфонами Xiaomi производит десятки подключенных к Интернету устройств, включая скутеры, очистители воздуха и рисоварки.

По имеющейся у Reuters информации, партнеры планируют запустить свой первый электромобиль примерно в 2023 году.

Фото: Reuters