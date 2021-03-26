Toyota Camry вернула себе звание бестселлера в сегменте D

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», основанной на статистике АЕБ, по итогам февраля 2021 года в России было реализовано 5265 новых автомобилей сегмента D, что на 12,5% меньше, чем год назад. При этом, как отмечают эксперты, здесь снова сменился лидер продаж.

Так, в последний зимний месяц звание бестселлера в данном сегменте вернул себе седан Toyota Camry, продажи которого составили 1845 единиц – на 23,9% меньше, чем в феврале 2020-го.

А вот на второе место опустился январский лидер сегмента D – KIA K5, объем реализации которого оказался равен 1695 экземплярам. Напомним, что эта модель дебютировала на нашем рынке только в сентябре прошлого года.

Третью позицию, с большим отставанием от первых двух, снова заняла Hyundai Sonata (503 шт.), реализация которой выросла на 34,9%.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», за два месяца нынешнего года в России суммарно было продано 9396 новых автомобилей сегмента D. И здесь лидерство тоже принадлежит седану Toyota Camry, показатель которого составил 3183 единицы. Модель KIA K5 за этот период разошлась тиражом в 3158 штук, а Hyundai Sonata была реализована в количестве 868 экземпляров.

Найти эти и другие автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Toyota