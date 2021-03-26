В Узбекистане начались продажи автомобилей KIA местной сборки

25 марта в столице Узбекистана, Ташкенте, стартовали продажи автомобилей KIA , произведенных локально – в Свободной экономической зоне Джизак на заводе ADM-Jizzakh. Еще в ноябре 2020 года на этом предприятии была организована сборка компактных кроссоверов KIA Seltos и бизнес-седанов K5 , а теперь в новом дилерском центре KIA Motors Sergeli представители корейской компании вручили ключи первым покупателям этих автомобилей.

«Для узбекского рынка запуск абсолютно нового частного автопроизводства – это не просто коммерческое событие, а результат проводимых экономических реформ и создания новых условий как для инвесторов, так и для конечных потребителей, - отметил генеральный директор компании Roodell (дистрибьютор KIA в Узбекистане) Данияр Давлетияров. - Мы с уверенностью можем сказать, что в стране действительно началась новая веха автомобильной истории, связанная с производством и выходом на узбекский рынок сразу нескольких глобальных автомобильных брендов...».

Отметим, что продажи автомобилей КИА в Узбекистане даже в непростом для автобизнеса 2020 году выросли. Так, по данным focus2move, их реализация на местном рынке увеличилась на 2,8%. И это на фоне общего падения рынка (-8,6%) и снижения продаж автомобилей многих других популярных брендов – таких, как Toyota, Hyundai, Mercedes-Benz. Локальная сборка таких моделей, как KIA K5 и Seltos, вероятно, может еще увеличить интерес к продуктам KIA.

«Мы видим большой потенциал рынка стран СНГ и растущий интерес к автомобилям KIA в этом регионе, - говорит управляющий директор KIA Motors Russia & CIS Александр Мигаль. - Участие в создании производственной линии на заводе в СЭЗ Джизак стало одним из первых крупных проектов KIA Motors Russia & CIS в качестве региональной штаб-квартиры бренда».

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Фото: KIA