В компании Volkswagen рассказали о развитии онлайн-продаж

Целый ряд производителей еще до ситуации с коронавирусом запустили в России собственные платформы по онлайн-продажам автомобилей – Renault, Hyundai, Volvo и другие. Ситуация с пандемией ускорила процесс внедрения новых сервисов на авторынке, но пока не все готовы заявить о переходе на прямые продажи автомобилей, минуя дилеров или отводя им только вспомогательную роль.

Так, компания Volkswagen на данном этапе развития российского рынка не планирует предлагать своим клиентам прямые продажи. Об этом аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщил глава марки Volkswagen в России Томас Мильц (полную версию интервью можно прочитать здесь). По его словам, это связано с тем, что у компании очень профессиональная и разветвленная дилерская сеть в России.

«Мы считаем, что это правильно – предлагать наши автомобили и услуги через дилерскую сеть. По вопросу онлайн-продаж: я должен отметить, что мы предлагали нашим клиентам онлайн-продажи еще до ситуации с «ковидом». Тогда это были более 40 официальных дилеров. На сегодняшний день у нас уже более 80 официальных дилеров марки Volkswagen, которые предлагают онлайн-продажи, в том числе с возможностью заключать финансовые транзакции онлайн», - отметил г-н Мильц.

Напомним, что компания Volkswagen впервые предложила российским покупателям подбор и покупку автомобиля онлайн в декабре 2018 года. Сначала это были дилерские центры марки только в Москве и Челябинске, но сразу – с предоставлением возможности клиенту вносить предоплату, а также отслеживать в личном кабинете статус бронирования, оплаты и выдачи автомобиля.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: carmart.ru