Стали известны цены на спецверсию Calligraphy обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe

Сегодня, 25 марта, компания «Хендэ Мотор СНГ» представила на российском рынке спецверсию обновленного кроссовера Santa Fe - Calligraphy. Производитель позиционирует данную версию - как автомобиль, повышающий статус своего владельца.
В зависимости от силового агрегата, спецсерия будет предлагаться по рекомендованной цене 3 млн 359 тыс. рублей - с дизельным двигателем D2.2 (199 л.с., 440 Нм) и по цене 3 млн 419 тыс. рублей - с бензиновым мотором G3.5 (249 л.с., 336 Нм). При этом Smartstream D2.2 работает в паре с новой восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией с «мокрым» сцеплением 8DCT, двигатель Smartstream G3.5 идет в комплектации с восьмиступенчатым «автоматом». Автомобили оборудованы интеллектуальной системой полного привода HTRAC и позволяют выбирать режим движения Drive Mode Select.
Напомним, Santa Fe недавно прошел глубокий рестайлинг (обновленный автомобиль вышел на российский рынок в феврале 2021 года). В версии Calligraphy в новом облике кроссовера появился ряд дополнительных акцентов, подчеркивающих эти обновления. Так, например, решетка радиатора спецверсии выполнена в темном хроме, модель получила панорамную крышу с люком, новый дизайн 20-дюймовых легкосплавных дисков и пластиковые элементы экстерьера, окрашенные в цвет кузова, алюминиевую накладку центральной консоли. Для завершения общей картины по экстерьеру добавим сюда светодиодные дневные ходовые огни, хромированные боковые молдинги и элементы на заднем бампере, тонировку стекол задних боковых дверей и багажника.
Для Calligraphy предлагается девять вариантов окраски: Phantom Black, White Cream, Typhoon Silver, Magnetic Force, Rain Forest, Lava Orange, Glacier White, Taiga Brown и Lagoon Blue. При этом каждый можно комбинировать с черным, светло-серым или песочным салоном - по желанию владельца. Сидения обиты премиальной кожей Nappa, для центральной консоли использована специальная алюминиевая накладка.
Мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном дополнена навигацией с информацией о пробках и поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. В салоне используется аудиосистема премиум-класса Harman/Kardon с 10 динамиками. Передние сиденья оборудованы электрорегулировками (сиденье водителя - в 14 направлениях, пассажира - в 8 направлениях), памятью настроек и функцией подогрева и вентиляции.
Сиденья второго ряда могут складываться одним нажатием избагажника. В наличии также двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, электропривод двери багажника с системой автоматического открывания, остекление с дополнительной шумоизоляцией, контурная подсветка салона, самозатемняющееся зеркало заднего вида и ряд других опций.
В отношении безопасности и комфорта Hyundai Santa Fe в данной спецверсии отличается полным набором современных интеллектуальных систем, в автомобиле в наличии: система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA), система предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT), адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA), система автоматического управления дальним светом (HBA), системы предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) и при выезде с парковки задним ходом (RCCA), ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA), система слежения за состоянием водителя (DAW), система безопасного выхода (SEA) и электропривод «детского замка».
Кроме того, в составе пакета Smart Sense, доступного для кроссовера Santa Fe Calligraphy, автовладельцы могут воспользоваться удобной системой распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA), функцией автоматической парковки с дистанционным управлением (RSPA), системой автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R), системой камер кругового обзора (AVM) и обзора слепых зон (BVM), функцией распознавания дорожных знаков (ISLW), а также возможностью проекции показаний приборов на лобовое стекло.
Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: Hyundai