Стали известны цены на спецверсию Calligraphy обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe

Сегодня, 25 марта, компания «Хендэ Мотор СНГ» представила на российском рынке спецверсию обновленного кроссовера Santa Fe - Calligraphy. Производитель позиционирует данную версию - как автомобиль, повышающий статус своего владельца. В зависимости от силового агрегата, спецсерия будет предлагаться по рекомендованной цене 3 млн 359 тыс. рублей - с дизельным двигателем D2.2 (199 л.с., 440 Нм) и по цене 3 млн 419 тыс. рублей - с бензиновым мотором G3.5 (249 л.с., 336 Нм). При этом Smartstream D2.2 работает в паре с новой восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией с «мокрым» сцеплением 8DCT, двигатель Smartstream G3.5 идет в комплектации с восьмиступенчатым «автоматом». Автомобили оборудованы интеллектуальной системой полного привода HTRAC и позволяют выбирать режим движения Drive Mode Select.

Напомним, Santa Fe недавно прошел глубокий рестайлинг (обновленный автомобиль вышел на российский рынок в феврале 2021 года). В версии Calligraphy в новом облике кроссовера появился ряд дополнительных акцентов, подчеркивающих эти обновления. Так, например, решетка радиатора спецверсии выполнена в темном хроме, модель получила панорамную крышу с люком, новый дизайн 20-дюймовых легкосплавных дисков и пластиковые элементы экстерьера, окрашенные в цвет кузова, алюминиевую накладку центральной консоли. Для завершения общей картины по экстерьеру добавим сюда светодиодные дневные ходовые огни, хромированные боковые молдинги и элементы на заднем бампере, тонировку стекол задних боковых дверей и багажника. Для Calligraphy предлагается девять вариантов окраски: Phantom Black, White Cream, Typhoon Silver, Magnetic Force, Rain Forest, Lava Orange, Glacier White, Taiga Brown и Lagoon Blue. При этом каждый можно комбинировать с черным, светло-серым или песочным салоном - по желанию владельца. Сидения обиты премиальной кожей Nappa, для центральной консоли использована специальная алюминиевая накладка.

Мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном дополнена навигацией с информацией о пробках и поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. В салоне используется аудиосистема премиум-класса Harman/Kardon с 10 динамиками. Передние сиденья оборудованы электрорегулировками (сиденье водителя - в 14 направлениях, пассажира - в 8 направлениях), памятью настроек и функцией подогрева и вентиляции. Сиденья второго ряда могут складываться одним нажатием избагажника. В наличии также двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, электропривод двери багажника с системой автоматического открывания, остекление с дополнительной шумоизоляцией, контурная подсветка салона, самозатемняющееся зеркало заднего вида и ряд других опций.