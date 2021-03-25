Стали известны цены на спецверсию Calligraphy обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe | АВТОСТАТ

Стали известны цены на спецверсию Calligraphy обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe

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Стали известны цены на спецверсию Calligraphy обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe

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Сегодня, 25 марта, компания «Хендэ Мотор СНГ» представила на российском рынке спецверсию обновленного кроссовера Santa Fe - Calligraphy. Производитель позиционирует данную версию - как автомобиль, повышающий статус своего владельца.

В зависимости от силового агрегата, спецсерия будет предлагаться по рекомендованной цене 3 млн 359 тыс. рублей - с дизельным двигателем D2.2 (199 л.с., 440 Нм) и по цене 3 млн 419 тыс. рублей - с бензиновым мотором G3.5 (249 л.с., 336 Нм). При этом Smartstream D2.2 работает в паре с новой восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией с «мокрым» сцеплением 8DCT, двигатель Smartstream G3.5 идет в комплектации с восьмиступенчатым «автоматом». Автомобили оборудованы интеллектуальной системой полного привода HTRAC и позволяют выбирать режим движения Drive Mode Select.

Стали известны цены на спецверсию Calligraphy обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe

Напомним, Santa Fe недавно прошел глубокий рестайлинг (обновленный автомобиль вышел на российский рынок в феврале 2021 года). В версии Calligraphy в новом облике кроссовера появился ряд дополнительных акцентов, подчеркивающих эти обновления. Так, например, решетка радиатора спецверсии выполнена в темном хроме, модель получила панорамную крышу с люком, новый дизайн 20-дюймовых легкосплавных дисков и пластиковые элементы экстерьера, окрашенные в цвет кузова, алюминиевую накладку центральной консоли. Для завершения общей картины по экстерьеру добавим сюда светодиодные дневные ходовые огни, хромированные боковые молдинги и элементы на заднем бампере, тонировку стекол задних боковых дверей и багажника.

Для Calligraphy предлагается девять вариантов окраски: Phantom Black, White Cream, Typhoon Silver, Magnetic Force, Rain Forest, Lava Orange, Glacier White, Taiga Brown и Lagoon Blue. При этом каждый можно комбинировать с черным, светло-серым или песочным салоном - по желанию владельца. Сидения обиты премиальной кожей Nappa, для центральной консоли использована специальная алюминиевая накладка.

 

Стали известны цены на спецверсию Calligraphy обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe

Мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном дополнена навигацией с информацией о пробках и поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. В салоне используется аудиосистема премиум-класса Harman/Kardon с 10 динамиками. Передние сиденья оборудованы электрорегулировками (сиденье водителя - в 14 направлениях, пассажира - в 8 направлениях), памятью настроек и функцией подогрева и вентиляции.

Сиденья второго ряда могут складываться одним нажатием избагажника. В наличии также двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, электропривод двери багажника с системой автоматического открывания, остекление с дополнительной шумоизоляцией, контурная подсветка салона, самозатемняющееся зеркало заднего вида и ряд других опций.

Стали известны цены на спецверсию Calligraphy обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe

В отношении безопасности и комфорта Hyundai Santa Fe в данной спецверсии отличается полным набором современных интеллектуальных систем, в автомобиле в наличии: система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA), система предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT), адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA), система автоматического управления дальним светом (HBA), системы предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) и при выезде с парковки задним ходом (RCCA), ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA), система слежения за состоянием водителя (DAW), система безопасного выхода (SEA) и электропривод «детского замка».

Кроме того, в составе пакета Smart Sense, доступного для кроссовера Santa Fe Calligraphy, автовладельцы могут воспользоваться удобной системой распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA), функцией автоматической парковки с дистанционным управлением (RSPA), системой автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R), системой камер кругового обзора (AVM) и обзора слепых зон (BVM), функцией распознавания дорожных знаков (ISLW), а также возможностью проекции показаний приборов на лобовое стекло.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажиновинкиhyundaihyundai santa fe

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