Обновленная Toyota Camry доступна для заказа в России

Сегодня, 25 марта 2021 года, российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный седан бизнес-класса Toyota Camry. Новинка доступна с двумя новыми двигателями, в восьми комплектациях по цене от 1 846 000 рублей, сообщает пресс-служба Toyota.

Линейка силовых агрегатов новинки пополнилась двумя новыми атмосферными бензиновыми двигателями. «Младший» мотор объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. отличается увеличенным до 206 Нм крутящим моментом. Это обеспечивает улучшенную на 1,5 секунды динамику разгона и уменьшенный на 1,1 литра расход топлива. Этот двигатель агрегатируется с бесступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift CVT.

Более мощный силовой агрегат объемом 2,5 литра серии Dynamic Force работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Его мощность также выросла до 200 л.с., а крутящий момент увеличился до 243 Нм. Время разгона до 100 км/ч уменьшилось на 1,2 секунды, а расход топлива – на 1,2 литра.

Топовый двигатель в линейке Camry остался без изменений – это мотор V6 объемом 3,5 литра, отдачей 249 л.с. и крутящим моментом 356 Нм. Как и прежде, он работает вместе с 8-ступенчатым «автоматом».

Внешне обновленная Toyota Camry изменилась мало. Новшества коснулись лишь переднего бампера, большой трапециевидной решетки радиатора и появления по ее бокам декоративных накладок, цвет которых отличается в зависимости от комплектации. Кроме того, на выбор покупателям предлагаются два новых цвета кузова: синий и красный «металлик».