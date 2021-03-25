Обновленная Toyota Camry доступна для заказа в России

Сегодня, 25 марта 2021 года, российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный седан бизнес-класса Toyota Camry. Новинка доступна с двумя новыми двигателями, в восьми комплектациях по цене от 1 846 000 рублей, сообщает пресс-служба Toyota.
Линейка силовых агрегатов новинки пополнилась двумя новыми атмосферными бензиновыми двигателями. «Младший» мотор объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. отличается увеличенным до 206 Нм крутящим моментом. Это обеспечивает улучшенную на 1,5 секунды динамику разгона и уменьшенный на 1,1 литра расход топлива. Этот двигатель агрегатируется с бесступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift CVT.
Более мощный силовой агрегат объемом 2,5 литра серии Dynamic Force работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Его мощность также выросла до 200 л.с., а крутящий момент увеличился до 243 Нм. Время разгона до 100 км/ч уменьшилось на 1,2 секунды, а расход топлива – на 1,2 литра.
Топовый двигатель в линейке Camry остался без изменений – это мотор V6 объемом 3,5 литра, отдачей 249 л.с. и крутящим моментом 356 Нм. Как и прежде, он работает вместе с 8-ступенчатым «автоматом».
Внешне обновленная Toyota Camry изменилась мало. Новшества коснулись лишь переднего бампера, большой трапециевидной решетки радиатора и появления по ее бокам декоративных накладок, цвет которых отличается в зависимости от комплектации. Кроме того, на выбор покупателям предлагаются два новых цвета кузова: синий и красный «металлик».
Интерьер новинки отличается иным расположением центрального дисплея и воздуховодов. Новый цветной экран размером 7 или 9 дюймов (в зависимости от комплектации) позволяет управлять настройками автомобиля и мультимедийной системы, которая поддерживает интерфейс Apple CarPlay и Android Auto. Блок регулировок климат-контроля теперь располагается под воздуховодами.
На выбор клиентам предлагаются два цвета салона – черный и бежевый, – а также три варианта отделки сидений – черная ткань для версий Стандарт и Стандарт Плюс, черная или бежевая кожа для комплектаций Классик, Элеганс, Престиж Safety, Люкс Safety, Executive Safety.
Обновленная Toyota Camry стала второй моделью на российском рынке, получившей функции Toyota Connected Services, которые позволяют использовать преимущества мобильного интернета и контролировать автомобиль с помощью смартфона.
Кроме того, новинка оснащается самым современным пакетом активной безопасности в сегменте Toyota Safety Sense с расширенным функционалом системы предотвращения столкновений (PCS) и динамического радарного круиз-контроля (iDRCC), а также функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA).
Одновременно, дилеры начали принимать заказы и на специальную серию Toyota Camry GR Sport с эксклюзивным экстерьером и двухцветным окрасом кузова – белым или красным с черной крышей и акцентами.
Салон Toyota Camry GR Sport имеет красную прострочку на руле, селекторе коробки передач и центральном подлокотнике, на передней панели, дверных картах, а также на передних и задних сиденьях, отделанных черной кожей со вставками красного цвета.
Напомним, что по итогам двух месяцев 2021 года российские дилеры Toyota реализовали седанов Camry разошле (согласно данным АЕБ). Это на 28% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».
Фото: Toyota