Какие автомобили с пробегом покупали жители Подмосковья в феврале?

Жители Московской области в феврале приобрели 20,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 7,1% меньше, чем в прошлом году. Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», а также предлагают ознакомиться с рейтингом наиболее популярных таких моделей.

В лидерах местного вторичного рынка оказался Ford Focus, перепродажи которого составили 657 экземпляров. За ним по количеству купленных подержанных машин идут KIA Rio (565 шт.) и Hyundai Solaris (543 шт.). Замыкают пятерку лидеров Skoda Octavia (386 шт.) и Volkswagen Polo (328 шт.).

Также в ТОП-10 самых популярных легковых автомобилей с пробегом в Московской области по итогам февраля вошли: Opel Astra (318 шт.), LADA 2114 (291 шт.), Renault Logan (283 шт.), Volkswagen Passat (280 шт.) и Toyota Camry (277 шт.).

Найти эти (и другие) автомобили с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Рольф