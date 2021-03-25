«Автотор» нарастил объемы закупок автокомпонентов на внутреннем рынке ЕАЭС

Калининградский завод «Автотор» в 2020 году продолжил расширять сотрудничество в области выпуска автокомпонентов с российскими компаниями и предприятиями из стран Евразийского экономического союза. В 2020 году общий объем закупок автокомпонентов завода на внутреннем рынке ЕАЭС составил 1,98 млрд рублей.

В программе локализации предприятия – более 30 действующих проектов. Специалисты Центра локализации и аутсорсинга компании уже подсчитали, что несмотря на сокращение объемов производства в прошлом году на 27%, снижение объема закупок автокомпонентов составило всего 10%. За счет новых проектов «Автотора» вырос объем закупок локализованной продукции для пассажирских автомобилей. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 1,684 млрд рублей, в 2019 году – 1,68 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба завода, в программу локализации предприятия в 2020 году были включены все новые модели транспортных средств, производимые по полному циклу – пассажирские KIA Soul, KIA Seltos, Hyundai Sonata, а также представитель сегмента легких коммерческих автомобилей Hyundai HD – Mighty. Объем дополнительных поставок локализованной продукции в год запуска производства составил 230 млн рублей.

Напомним, что на сегодняшний день «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства за все время превысил 2,3 млн автомобилей. Известно, что помимо развития закупок автокомпонентов на внутреннем рынке ЕАЭС, предприятие активно продолжает развивать и собственное их производство. Так, в 2021 году «Автотор» планирует направить на развитие производства инвестиции в размере 300 млн евро (для сравнения, в прошлом году этот показатель был всего 70 млн евро). Известно, что часть этих денежных средств будет направлена на собственный выпуск комплектующих.

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Фото: «Автотор»