«Соллерс» планирует запустить в производство электрический Ford Transit

В ноябре 2020 года компания Ford Motor показала легкий коммерческий Ford Transit на электротяге и объявила началом его запуска в производство 2022 год. О том, что сборка таких автомобилей начнется и в России, сообщил «Коммерсанту» представитель компании «Соллерс Форд».

Напомним, что сегодня Ford Transit выпускается в нашей стране в Елабуге, преимущественно в дизельных версиях. Спрос на них есть. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году на рынке новых легких коммерческих автомобилей в России было куплено 13,9 тыс. новых таких автомобилей, что почти на 10% больше, чем в 2019 году. В модельном рейтинге по итогам прошлого года Transit находился на втором месте по объему рынка.

Как пишет «Коммерсант», о том, что спрос на электроверсии будет, в «Соллерсе» не сомневаются. Особенно в крупных городах с высокой плотностью населения. Transit с электродвигателем на 40% экономичнее дизельной версии. И если продажи такого транспорта будут активнее поддержаны правительственными программами (строительство зарядных станций в крупных городах, расширение льгот для экологически чистого транспорта, включение таких автомобилей в льготные программы по операционному лизингу, бесплатный проезд по платным участкам дорог и ряд других), у них есть реальный шанс на развитие.

Вероятно, все эти вопросы «Соллерс Форд» теперь будет лоббировать в правительственных кругах – вместе с другими представителями автопрома. При этом завод в Елабуге, конечно же, продолжит выпуск дизельных версий и после того, как запустит в производство электрические.

Напомним, что в сегменте LCV разработкой электрических вариантов – с прицелом на запуск в производство – озадачены в России и другие автопроизводители. Например, «Группа ГАЗ» еще в 2017 году разработала унифицированную платформу для электрических версий коммерческих автомобилей семейства «ГАЗель Next». На базе этой единой платформы возможно изготовление бортовых грузовиков, фургонов и микроавтобусов.

Недавно КАМАЗ объявил, что планирует разработать легкий коммерческий электромобиль на базе электрического смарт-кроссовера «Кама-1».

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».